الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ضمن ملف تطوير العشوائيات.. تجديد 7 منازل بقرية حانوت بالغربية

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

يعتبر ملف تطوير العشوائيات من أخطر الملفات التي تواجهها الدولة المصرية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهد ملف تطوير العشوائيات طفرة كبيرة، في إطار اهتمامات الدولة المصرية بالبنية التحتية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، في مختلف قرى ومحافظات مصر.

جاء ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع تطوير العشوائيات، مشروع تجديد 7 منازل بقرية حانوت التابعة لمحافظة الغربية، والذي تم تنفيذه في فبراير عام 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 420 ألف جنيه.

وجاء مشروع تجديد 7 منازل بقرية حانوت ضمن خطة المبادرة لتلبية الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى بإجمالي تكلفة 420 ألف جنيها، وضمن مشروعات حياة كريمة في المحافظة والتي تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا.

وخلال فترة قصيرة تمكنت مبادرة حياة كريمة الرئاسية من تحقيق العديد من النجاحات في مختلف المشروعات بقرى محافظة الغربية كمرحلة أولى، والتي شملت 943 مشروعا بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه.

ففي قرية حانوت سلمت المبادرة 5 أسر خمس منازل تم هدمها وتجديدها بالكامل ضمن 12 وحدة سكنية تم تطويرها بالقرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم يليق بساكني القرى وخاصة للأسر الأكثر احتياجا، مما يساهم في رفع المعاناة عنهم من خلال تجهيز هذه الوحدات بكافة المتطلبات اللازمة للعيش الكريم.

بالإضافة إلى فعاليات المبادرة في قرية كفر سنباط حيث تم توزيع 60 كرتونة مواد غذائية 60 بطانية و60 كيلو لحم على الأسر الأكثر احتياجا بالقرية، ذلك في إطار اهتمامات الدولة بقرى الريف المصري، والتي تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا.

ملف تطوير العشوائيات تطوير العشوائيات العشوائيات الغربية قرية حانوت تجديد 7 منازل بقرية حانوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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