الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محمد خلف الله: 93 مليون جنيه تكلفة أعمال الأسفلت المنطقة الصناعية 15 مايو

خلف الله
خلف الله

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه اليوم بدأت أعمال التطوير الطرق التي تشهدها المنطقة الصناعية الثانية ، موضحًا أن أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الثانية امتداد لأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة الصناعية الأولى.

وأشار  محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو إلى أن جهاز المدينة يسعى لتوفير كافة الخدمات لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع والورش الصغيرة من تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها والحفاظ على المظهر الحضاري ليكون هناك مناخ ملائم يتناسب مع تاريخ  ومكانة المدينة الكبير وذلك لاستكمال للنهضة التي تشهدها المدينة بجميع كافة الطرق بالمدينة.

وقد أعلن المهندس محمد خلف الله بأن تصل تكلفة تطوير الطرق وتنفيذ طبقة الأسفلت للمنطقة الصناعية الثانية  تقدر بحوالي (93 مليون جنيه).

وأكد رئيس جهاز تنمية 15 مايو إنه فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة وحرصًا من  جهاز مدينة 15 مايو بالعمل على التطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة دعمًا للصناعة والمصنعين.
 

 

93 مليون جنية طبقة الاسفلت المنطقة الصناعية الثانية 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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