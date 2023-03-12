الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيطريين» تجتاز بنجاح زيارة التقييم وتجديد شهادة الاعتماد

البيطريين
البيطريين

أعلن النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد سليم، عن تجديد شهادة اعتماد النقابة في تطبيق نظم الجودة وفقا للمواصفة العالمية ايزو 9001.

وقال سليم، إن لجنة التقييم لم تجد نقاط عدم مطابقة وأوصت ببعض الملاحظات الهادفة لتحسين التطبيق مستقبلا.

وبدوره وجه النقيب العام التحية والتقدير لجميع العاملين المشاركين والمطبقين لسياسات الجودة تحت إشراف يومي من الأمانة العامة.

من ناحيته، أوضح الأمين العام الدكتور محمد سيف، أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس الحالي هو تحويل النقابة لمؤسسة منضبطة حيث كان هناك قصور واضح في الدورة المستندية وضعف في الحوكمة والأداء اليومي، لذا كان الهدف تطبيق نظم الجودة في الإدارة لتحسين وتقييم الخدمات النقابية المقدمة، مشيرا إلى أنه تم عمل هيكلة مالية وإدارية وتدرج وظيفي بدرجات مالية ومعايير لتقييم الأداء السنوي للعاملين، وكذلك وضع تعديلات على اللائحة المالية والإدارية.

وأشار سيف، إلى أنه سيتم البدء في إجراءات اعتماد المركز العلمي كمركز تدريب معتمد وفقا للمواصفة ايزو 21001، عقب موافقة مجلس النقابة العامة في جلسته السابقة، وبناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.

البيطريين تجتاز التقييم تجديد شهادة الاعتماد وفقا ايزو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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