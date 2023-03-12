حذفت وزارة التربية والتعليم جزء من المناهج للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الجاري 2022- 2023، وجاء حذف بعض المناهج للصفوف الدراسي من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي مع إعلان وزارة التربية والتعليم تقديم موعد الامتحانات شهر كامل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل المنهج الملغي للصف الخامس الابتدائي 2023.

الملغي من منهج الصف الخامس ابتدائي 2023

حاولت وزارة التربية والتعليم تخفيف المنهج على الطلاب ومنها منهج خامسة ابتدائي بعد تقديم مواعيد امتحانات نهاية العام، مما دفعها إلى تخصيص جزء من المناهج للاطلاع فقط ولن يؤدي الطلاب الامتحان فيهم.

ووفق بيان وزارة التربية والتعليم جاءت الأجزاء المحذوفة من المناهج للصف الخامس الابتدائي 2023 كالتالي:

مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي «قصة الفلاح الفصيح من ص 76 إلى 85، ومن 172 إلى 176 - نص قوانين الاحترام حول العالم من 110 إلى 116 - كن داعمًا ولا تكن مثبطًا من 126 إلى 127».

مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي «الوحدة 9 من ص 48 إلى 52 – المراجعة 3 من ص 60 إلى 63 – الوحدة 10 من ص 72 إلى 73 – الوحدة 11 من ص 94 إلى 95 وص 99 – الوحدة 12 من ص 108 إلى 109 – المراجعة 4 من 122 إلى 125».

مادة الرياضيات خامسة ابتدائي « الوحدة التاسعة (تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية – ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي – ضرب الأعداد الكسرية – مسائل كلامية لقسمة أعداد صحيحة) – الوحدة العاشرة (فئات الأشكال الهندسية – حساب المساحة لأبعاد تحتوي على كسور – من الأنماط إلى النقاط – تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية) – الوحدة الحادية عشر (أبعاد متنوعة – تقدير الحجم وقياسه – إيجاد حجم الأشكال الهندسية المركبة – بناء مدن ثلاثية الأبعاد)».

مادة الدراسات الاجتماعية «الوحدة الثانية لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا) – الوحدة الثالثة علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد عقد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع مراحل التعليم صفوف النقل المراحل سوف يبدأ من يوم السبت 6 مايو 2023 أي بعد أسبوعين من انتهاء شهر رمضان الكريم.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية في القاهرة والمحافظات يوم السبت 27 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023.