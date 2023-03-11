جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب (نظام الثلاث سنوات و الخمس)

يتسأل الألاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمسة، وفي وقت سابق، أفصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بجميع الشعب (نظام الثلاث والخمس سنوات)، للعام الدراسي الجاري 2022\2023.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وينتمي الألاف من الطلاب لمدارس الدبلومات الفنية في مختلف المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو زراعي وحتى فندقي، وطلاب الشهادات على موعد مع امتحانات نهاية العام لنهاية الشهادة الفنية والتي يعتمد عليها الطلاب لتحديد مستقبلهم، وفي السطور الأتية تستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب

جاءت جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية بجميع الشعب كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات (جميع الشعب)

– اليوم الأول السبت الموافق 27\5\2023

امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

امتحان مادة التربية الدينية للصف الأول والثانى الثانوى

– اليوم الثاني الأحد 28\5\2023

امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى

– اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023

امتحان مادة اللغة الثانية (الفرنسية)

– اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023

امتحان مادة لوائح مالية وإدارية

امتحان مادة سوق الأوراق المالية

امتحان مادة سكرتارية باللغة العربية

– اليوم الخامس الخميس 1\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون المرافعات

امتحان مادة قوانين عمل وتأمينات اجتماعية

– اليوم السادس السبت 2\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون العقوبات

امتحان مادة المحاسبة في الشركة المساهمة

امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة

امتحان ضرائب

– اليوم السابع الأحد 4\6\2023

امتحان مادة محاسبة حكومية

امتحان مادة السكرتارية باللغة الإنجليزية

امتحان مادة تأمينات أشخاص

– اليوم الثامن الاثنين 5\6\2023

امتحان مادة اقتصاد

امتحان مادة مبادئ قانون الأحوال الشخصية

امتحان أعمال الوساطة التجارية

امتحان مادة فن الانتاج في التأمين

امتحان مادة إدارة المشروعات الصغيرة

امتحان مادة رياضة مالية

امتحان مادة محاسبة في شركات التأمين

– اليوم التاسع الأربعاء 7\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية

امتحان مادة الإحصاء

– اليوم العاشر الخميس 8\6\2023

امتحان مادة مبادئ القانون المدنى

امتحان مادة التسويق

امتحان مادة تأمينات هندسية

امتحان مادة إدارة المشتريات

امتحانات الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- إدارة وتسويق وسوق المال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية)

– اليوم الأول السبت الموافق 27\5\2023

امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة التربية الدينية

– اليوم الثاني الأحد 28\5\2023

امتحان مادة إعادة التأمين

امتحان مادة إدارة السكرتارية الحديثة

امتحان مادة محاسبة متخصصة في المجالات الملاحية

– اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023

امتحان مادة اللغة الإنجليزية

– اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023

امتحان مادة حاسب إلى (نظرى)

امتحان مادة البورصات

– اليوم الخامس الخميس 1\6\2023

امتحان مادة الإدارة والتوافق النفسي (علوم سلوكية وعلاقات انسانية)

امتحان مادة تأمين بحرى

– اليوم السادس السبت 2\6\2023

امتحان مادة إدارة منشآت التأمين

امتحان مادة المحاسبة الإدارية

– اليوم السابع الأحد 4\6\2023

امتحان مادة أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم

امتحان مادة محاسبة إلكترونية

امتحان مادة موانئ وخدمات بحرية

– اليوم الثامن الاثنين 5\6\2023

امتحان مادة القانون التجارى

امتحان مادة الإدارة باللغة الإنجليزية

امتحان مادة قناة السويس

– اليوم التاسع الأربعاء 7\6\2023

امتحان مادة المزايا التأمينية

امتحان مادة اقتصاديات الأعمال

امتحان مادة جمارك ومناطق حرة