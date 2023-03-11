جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب (نظام الثلاث سنوات و الخمس)
يتسأل الألاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو الخمسة، وفي وقت سابق، أفصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بجميع الشعب (نظام الثلاث والخمس سنوات)، للعام الدراسي الجاري 2022\2023.
امتحانات الدبلومات الفنية 2023
وينتمي الألاف من الطلاب لمدارس الدبلومات الفنية في مختلف المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو زراعي وحتى فندقي، وطلاب الشهادات على موعد مع امتحانات نهاية العام لنهاية الشهادة الفنية والتي يعتمد عليها الطلاب لتحديد مستقبلهم، وفي السطور الأتية تستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب.
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب
جاءت جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية بجميع الشعب كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:
امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات (جميع الشعب)
– اليوم الأول السبت الموافق 27\5\2023
امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى
امتحان مادة التربية الدينية للصف الأول والثانى الثانوى
– اليوم الثاني الأحد 28\5\2023
امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى
– اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023
امتحان مادة اللغة الثانية (الفرنسية)
– اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023
امتحان مادة لوائح مالية وإدارية
امتحان مادة سوق الأوراق المالية
امتحان مادة سكرتارية باللغة العربية
– اليوم الخامس الخميس 1\6\2023
امتحان مادة مبادئ قانون المرافعات
امتحان مادة قوانين عمل وتأمينات اجتماعية
– اليوم السادس السبت 2\6\2023
امتحان مادة مبادئ قانون العقوبات
امتحان مادة المحاسبة في الشركة المساهمة
امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة
امتحان ضرائب
– اليوم السابع الأحد 4\6\2023
امتحان مادة محاسبة حكومية
امتحان مادة السكرتارية باللغة الإنجليزية
امتحان مادة تأمينات أشخاص
– اليوم الثامن الاثنين 5\6\2023
امتحان مادة اقتصاد
امتحان مادة مبادئ قانون الأحوال الشخصية
امتحان أعمال الوساطة التجارية
امتحان مادة فن الانتاج في التأمين
امتحان مادة إدارة المشروعات الصغيرة
امتحان مادة رياضة مالية
امتحان مادة محاسبة في شركات التأمين
– اليوم التاسع الأربعاء 7\6\2023
امتحان مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية
امتحان مادة الإحصاء
– اليوم العاشر الخميس 8\6\2023
امتحان مادة مبادئ القانون المدنى
امتحان مادة التسويق
امتحان مادة تأمينات هندسية
امتحان مادة إدارة المشتريات
امتحانات الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- إدارة وتسويق وسوق المال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية)
– اليوم الأول السبت الموافق 27\5\2023
امتحان مادة اللغة العربية
امتحان مادة التربية الدينية
– اليوم الثاني الأحد 28\5\2023
امتحان مادة إعادة التأمين
امتحان مادة إدارة السكرتارية الحديثة
امتحان مادة محاسبة متخصصة في المجالات الملاحية
– اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023
امتحان مادة اللغة الإنجليزية
– اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023
امتحان مادة حاسب إلى (نظرى)
امتحان مادة البورصات
– اليوم الخامس الخميس 1\6\2023
امتحان مادة الإدارة والتوافق النفسي (علوم سلوكية وعلاقات انسانية)
امتحان مادة تأمين بحرى
– اليوم السادس السبت 2\6\2023
امتحان مادة إدارة منشآت التأمين
امتحان مادة المحاسبة الإدارية
– اليوم السابع الأحد 4\6\2023
امتحان مادة أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم
امتحان مادة محاسبة إلكترونية
امتحان مادة موانئ وخدمات بحرية
– اليوم الثامن الاثنين 5\6\2023
امتحان مادة القانون التجارى
امتحان مادة الإدارة باللغة الإنجليزية
امتحان مادة قناة السويس
– اليوم التاسع الأربعاء 7\6\2023
امتحان مادة المزايا التأمينية
امتحان مادة اقتصاديات الأعمال
امتحان مادة جمارك ومناطق حرة