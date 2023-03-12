رئيس «الطاقة الذرية» يفتتح مؤتمر كيمياء البوليمرات بـ«القومى للبحوث»

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية،اليوم، مؤتمر قسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وأكد "الحاج" أن القسم من أحد المدارس العلمية التي تزخر بها هيئة الطاقة الذرية ويعتبر مدرسة علمية متميزة في مجال كيمياء البوليمرات، ويزخر بمجموعة متميزة من الرواد، وأعضاء هيئة التدريس والفنيين وهو نموذج لنقل الخبرات بين الأجيال المختلفة على مدار أكثر من 40 عامًا.



من جهتها قالت الدكتورة غادة عادل رئيس القسم، إن المؤتمر يستمر على مدار ثلاثة أيام لمناقشة أهم الأبحاث في مجالات واستخدامات كيمياء البوليمرات في المجالات المختلفة، ومنها الطب، والزراعة وتحلية مياه البحار، وتطوير مرشحات محطات التحلية، وإنتاج الهيدروجين، البوليمرات الذكية والصناعة وغيرها.

وسيحاضر بهذا المؤتمر علماء من القسم، بالإضافة إلى بعض العلماء من مركز المعامل الحارة بالهيئة، الجامعة الألمانية بالقاهرة، مركز بحوث الصحراء، ومركز بحوث البترول.

وقدمت الدكتورة غادة عادل عرضًا توضيحيًا عن نشأة القسم منذ عام 1983، وكذلك أهم المعامل الموجود بالقسم ورؤية القسم الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، كما استعرضت الأنشطة العلمية المختلفة للقسم من خلال إحصائيات تحليلية للنتاج العلمي والتخصصي للقسم وأنشطة التعاون الدولي والمحلي وبعض المشروعات التطبيقية لبعض المنتجات بالأسواق المصرية.

وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عروضًا لبعض الأبحاث الهامة، حيث بدأت بعرض للدكتور إيهاب زكريا أستاذ مساعد كيمياء الإشعاع بالقسم بعرض عن نشأة البوليمرات واستخداماتها المختلفة في الأغراض التطبيقية في المجالات المختلفة.

وعرض الدكتور صلاح لطفي أستاذ كيمياء الإشعاع التطبيقية، الذي قدم عرضًا متميزًا عن استخدام الإشعاع بهدف إحداث الترابط الإشعاعي للبوليمرات ذاتية الذاكرة للشكل (SMP) الجامي كأحد تطبيقات البوليمرات الذكية ومنها البوليمرات ذاتية الذاكرة للشكل التي تتميز بالتكيف والاستجابة للمؤثرات الخارجية مثل درجة الحرارة والمجال المغناطيسي والكهربي والقوة الأيونية.



حيث يتم استخدامها في تطبيقات كثيرة بالهندسة الطبية الحيوية كمواد الشفاء الذاتي، وكذلك بعض التطبيقات الأخرى في مجال الفضاء. ومشغلات العضلات الاصطناعية، بصريات قابلة للتحويل/ الاسترداد، بعض الألعاب (مثل شعر الدمية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة)، ضبط بنية السطح (على سبيل المثال، التجاعيد) المنتجات التي يمكن إعادة تشكيلها، السيارات (مجموعات المقاعد، هياكل السيارات القابلة للضبط، تشكيل هيكل السيارة)، لاصق جاف ذاتي التقشير، ألياف ذاتية الذاكرة وتطبيقاتها في صناعة النسيج.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بقسم الفيزياء الإشعاعية، عرضًا عن نظرية عمل المسرعات الإلكترونية والأيونية ومدى تفاعلها مع المواد وتأثيراتها السلبية والإيجابية وتطبيق هذه الأشعة في الأغراض الصناعية مثل تصنيع الخلايا الشمسية.

فيما عرض الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل الكلية لشئون الطلاب بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وقد شمل مقدمة عن أساسيات خلايا الوقود الهيدروجينية الخضراء كمصدر بديل للطاقة وتطبيقاتها مع التقدم التقني السريع في السنوات الأخيرة والاتجاهات المستقبلية. وكذلك تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين وأساسيات التحفيز الكهربائي وإنتاج وتخزين الهيدروجين. كما عرض مثالًا عمليًا وتطبيقًا على حالة الفن في التطور الأخير.

وعرضت الدكتورة أنكي كلينجنر عضو هيئة تدريس في قسم الفيزياء بالجامعة الألمانية بالقاهرة وعضو في مختبر أنظمة الربوت في مجالات النانو والميكرو الطبية Medical Micro and Nano Robotics في الجامعة الألمانية في القاهرة، عرضًا عن الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد الخام المتجددة والتطوير التكنولوجي لنمذجة ترسيب السائل.

وأشارت الدكتورة أماني إسماعيل الأستاذ بالقسم وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المؤتمر سيستمر لعرض مجموعة متميزة أخرى من الأبحاث التطبيقية لاستخدامات كيمياء البوليمرات على مدار اليومين القادمين.