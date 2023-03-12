الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات من الانهيار في بريطانيا بسبب «قانون الهجرة».. وانتقادات دولية لحكومتها

لاجئين
لاجئين

حذر وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، من أن نظام اللجوء في المملكة المتحدة وصل إلى نقطة الانهيار في ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث تعهد ببذل كل ما في وسع بلاده لوقف عبور القوارب الصغيرة. 

وأوضح جينريك، حسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أنه لن يكون هناك منعطف بينما يستعد النواب لمناقشة الإجراء في البرلمان، اليوم الإثنين، وحذر من أن هذه المشكلة ستزداد سوءًا بلا شك إذا لم نتخذ إجراءات جذرية. 

وأكد أن الفوضى في نظام الهجرة تكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات، وتسبب توترات في جميع أنحاء البلاد، حيث يوجد أكثر من 37000 طالب لجوء في الفنادق بتكلفة تصل إلى 5.6 مليون دولار يوميًا تدفعها الدولة، قائلًا: "يتم استخدام مبالغ ملفتة للنظر من أموال دافعي الضرائب لدفع فواتير الفنادق لاستيعاب الوافدين غير الشرعيين، ويضع الخدمات العامة تحت ضغط هائل، ويجري اختبار قدرة المجتمعات المحلية على إدارة مثل هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد، مع تصاعد التوترات الآن". 

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انقسام في بريطانيا بشأن قانون الهجرة وترحيل اللاجئين

ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة

وتسمح القوانين الجديدة بترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة وحرمانهم من تقنين الهجرة أو الجنسية البريطانية ما لم يحصلوا على إعفاء من وزير الداخلية، واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون كفالة أو مراجعة قضائية حتى يمكن إبعادهم، كما يضع واجبًا على وزير الداخلية لإزالة الوافدين غير الشرعيين، وخفض عدد الطعون التي يمكن استخدامها لتأخير عمليات الإزالة، كما سيصبح من الصعب تجنب الترحيل من خلال الادعاء بأنه ضحية للعبودية الحديثة.

وقال ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: إن مشروع القانون يسيء إلى أي فكرة عن احترام القوانين الدولية التي اعتمدتها المملكة المتحدة.

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منظمات غير حكومية تطالب بالسماح لطالبى اللجوء بالعمل فى بريطانيا

اللجوء المملكة المتحدة المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين القوارب الصغيرة جينريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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