الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المدارس، بعد أن عدلت المواعيد التي وضعتها في بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023.

ورغم أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة هي التي تضع جداول امتحانات الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية إلا أنهم جميعًا مضطرون للالتزام بمواعيد امتحانات الترم الثاني الذي وضعته الوزارة ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس.  

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل التي بدأت في الدراسة فيه يوم 11 فبراير بعد انتهاء إجازة منتصف العام، وذلك  يوم 6 مايو بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بعد أن قدمتها وزارة التربية والتعليم شهر كامل، وقامت بحذف أجزاء من المناهج وجعلتها للمطالعة فقط، ولن يتم تضمينها في الامتحانات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب (نظام الثلاث سنوات و الخمس)

الشعبة العلمية 2023| جدول امتحانات الثانوية العامة

وتضع مديريات التربية والتعليم في المحافظات جداول امتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي كل محافظة حسب ظروفها، ولكنها تلتزم في النهاية بالخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لجدول الامتحانات. 

على أن تبدأ إجازة العام الدراسي 2022 و2023 رسميًا يوم 28 من شهر يونيو المقبل بعد انتهاء جميع المراحل التعليم امتحانات آخر العام.

موعد امتحانات الدبلومات والثانوية العامة 

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات طلاب الثانوي العامة ، لتكون امتحانات الدبلومات يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في القاهرة والمحافظات، وتكون امتحانات الثانوية العامة  يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة وإعلانه.

وحسب بيان وزارة التربية والتعليم حول جدول الثانوية العامة فإن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، وتتم الامتحانات في لجان داخل المدارس ولا يجوز للطالب اصطحاب أي وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

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موعد بداية امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2023

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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