الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 جثث مُتفحمة.. النيابة تكشف سبب حريق دار مسنين بمصر الجديدة

جثة
جثة

كشفت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، عن سبب حريق شب في دار مسنين بمنطقة مصر الجديدة والذي أسفر عن مصرع 4 مسنين بينهم 3 سيدات وعجوز وتفحم جثثهم، حيث تبين أن انفجارًا في لوحة الكهرباء أدى لوقوع ماس كهربائي نتج عنه الحريق.


كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

جرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وتبين وفاة 3 سيدات ورجل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

الإجراءات القانونية انفجار الحريق مصر الجديدة لوحة الكهرباء ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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