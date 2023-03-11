أبوجريشة: حضور الرئيس السيسى لنهائى «كابيتانو مصر» أضاف قيمة كبيرة للبرنامج

كشف الكابتن علي أبو جريشة، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقاً، عن كواليس حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للمباراة النهائية من "كابيتانو مصر".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: "كابيتانو مصر يخلق متنفساً رائعاً للناشئين لممارسة الرياضة".

ولفت إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للمباراة النهائية من "كابيتانو مصر"، أضاف قيمة كبيرة للبرنامج.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقدر الرياضيين ووجوده بالمباراة النهائية أضفى روحا من السعادة والبهجة على الأجواء.

وتوجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كل محافظات جمهورية مصر العربية، والذي تكلل بتشريفه للمباراة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.