«البحث عن فضيحة».. حيلة فتاة الصف وحبيبها للزواج بعد إنجابها منه فى الحرام

أدلت قاصر باعترافات تفصيلية لإنجابها طفلا سفاحا داخل حمام مستشفى بمدينة الصف ووضعه في جردل عقب قطعها الحبل السري بيديها.



وقالت الفتاة إنها لجأت وحبيبها لحيلة لإجبار أسرتها على تزويجهما لرفض الأسرة زواجها من ذلك الشاب فاتفقا على قيام الشاب بمعاشرتها معاشرة الأزواج وفض بكارتها لوضع أسرتها أمام الأمر الواقع وإجبارهم على تزويجهما، وأضافت أنهما أقدما على ممارسة العلاقة غير الشرعية برضاها التام داخل منزلها، وأنها كانت تتصل به للقدوم بعد خلو منزلها وعاشرها المتهم 3 مرات، مؤكدة أنهما أقدما على فعل ذلك لوضع أهلهما أمام الأمر الواقع والموافقة على الزواج، لكنهما لم يضعا في الحسبان أنها سوف تحمل.



واستطردت قائلة إنها صارحت حبيبها بحملها فطالبها بإخفاء الأمر حتى تلد وتزوجهما أسرتها وبالفعل لم يلاحظ أحد من أسرتها حالتها حتى شعرت بحالة إعياء وطلبت من زوجة أبيها التوجه معها إلى المستشفى لشعورها بآلام حادة وفور وصولهما المستشفى دخلت الحمام وكانت بدأت بوضع جنينها وفور نزوله قطعت الحبل السري بيديها ووضعته في جردل مجاور لها حتى لا يغرق من الدماء التي تنزف منها ثم سمع رواد المستشفى صرخاتها وفوجئوا بحالتها فتم نقلها ورضيعها للأعلى وإيقاف النزيف وإنقاذها ولم تتهم حبيبها بشيء، مؤكدة أنها تريد إتمام زواجهمابطريقة شرعية وقانونية.



واعترف المتهم الذي يدعى“ مصطفى. ا ”بممارسة الرذيلة مع الفتاة، وبرر فعلته تلك أنه أقدم على فعل ذلك بسبب رفض أسرتها تزويجها له، مشيرا أن ما حدث بينهما من علاقة غير شرعية تم برضاها التام بعد اتفاقهما على ممارسة العلاقة لإجبار أهلها على الزواج، ووضعهم أمام الأمر الواقع، كاشفا أن العلاقة غير الشرعية تمت في منزل حبيبته، وأنها كانت تهاتفه عندما كانت تجلس بمفردها في المنزل بعد خروج أسرتها.



وكشف المتهم أنه عاشر حبيبته معاشرة الأزواج 3 مرات نتج عنها حملها وإنجابها لطفل، وأنه معترف تماما بفعلته وبالطفل، وعلى استعداد بإتمام الزواج منها.



وأشار إلى أنه تعرف على “ ش. ص. ق ”منذ بضع سنوات وأنهما من ذات المنطقة، ونشأت بينهما علاقة حب، وأنه تقدم لأسرتها من أجل الزواج منها لكنه تم رفضه 4 مرات، موضحا أن والد حبيبته رفضه بسبب أنه من الفلاحيين وهم من العرب، وأنهم لا يزوجون بناتهم الا لعرب مثلهم.

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية عاملا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة في الصف.

جاء بأمر الاحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج.