ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك والمشغولات المرصعة بالألماس بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الأولى من إحباط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية وكمية من المشغولات المرصعة بالألماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات تم الاشتباه في مضيفة جوية مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكها.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل الحقائب، بتفتيش هذه الحقائب تبين وجود 2 سبيكة من معدن الذهب إحداهما بوزن 500 جرام والأخرى بوزن 150 جرام.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على رحلة الخطوط الجوية الأردنية القادمة من عمان اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب هولندي الجنسية أثناء محاولتة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

بالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من المشغولات من معدن أصفر وأبيض اللون يشتبه أن تكون من الذهب المطعم بفصوص من الألماس مخبأة في علب الشاي وعلب الأدوية والجوارب داخل الحقائب.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 18 و20 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.