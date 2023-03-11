تفاصيل قيام شخص بالتعدى على مدير جيم خاص بلاعب الزمالك محمد عبدالشافى

شهد جيم خاص بلاعب الزمالك محمد عبدالشافي، مشاجرة بداخله حيث تعدى أحد الأشخاص على مدير الجيم، مما أدى لإصابته في منطقة المرج.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في 13 فبراير الماضي، بلاغًا مفاده إصابة مدير جيم في منطقة المرج نتيجة تعدي عدد من الأشخاص على الجيم الذي يملكه محمد عبدالشافي لاعب نادي الزمالك بسبب خلافات بينهم.

وتبين من المعاينة حدوث تكسير وتخريب في الجيم، وإصابة مديره بقطع في الأوتار وجروح في فروة الرأس وجرح آخر في الرأس، وجروح في أصابعه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي لمدير الجيم المجني عليه في الواقعة، أنه مصاب بقطع في الأوتار القابضة للإصبع الأيسر وجرح قطعي في الأنف طوله 5 سم، وجرح في فروة الرأس بطول 5 سم وآخر طوله 2 سم و3 جروح في أطراف الأصابع.

وتم تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمجني عليه، وأدلى بأقواله أمام جهات التحقيق في الواقعة.