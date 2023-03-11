السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، هو ما يشغل جماهير الأهلي خاصة بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت.

وتلقى الأهلي خسارة كبير على يد صن داونز اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب “بريتوريا”.

 موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

 

ويلعب الأهلي مع القطن في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، على ملعب رومدي أديجا بالكاميرون.

وستقام مباراة الأهلي والقطن يوم الجمعة المقبل الموافق 17 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الخسارة أمام صن داونز برباعية

  1. صن داونز برصيد 10 نقاط
  2. الهلال السودانى برصيد 9 نقاط
  3. الأهلى المصرى برصيد 4 نقاط
  4. القطن الكاميرونى برصيد 0 نقطة

فرص تأهل الأهلى بعد الخسارة من صن داونز

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلى بخماسية أمام صن داونز

وضع الأهلى نفسه فى موقف صعب عقب الخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبات المارد الأحمر فى حاجة إلى الفوز فى مباراتي  القادمتين أمام القطن الكاميرونى ثم الفوز على الهلال السودانى، وانتظار فوز صن داونز أمام الهلال السودانى، يومها سيصعد الأهلى كثانى المجموعة برصيد 10 نقاط، وسيتوقف رصيد الهلال السودانى عند 9 نقاط، كما يصعد الأهلى فى حال تعادل صن داونز المباراة القادمة مع الهلال، وفوز الاهلى على القطن ثم الفوز على الهلال بهدفين نظيفين.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن الكاميرونى لتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة صن داونز والهلال والتى بناءً على نتيجتها سيتحدد موقف الاهلى من الاستمرار فى المنافسة على الصعود، أو توديع البطولة رسميًا بغض النظر عن نتيجة مباراته مع الهلال السودانى الاخيرة.

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