السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة سوهاج

آذان المغرب
آذان المغرب

مع اقتراب موعد الشهر الكريم يزداد البحث عن مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة سوهاج حيث تختلف من محافظة لأخرى.

مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة سوهاج

 

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة سوهاج والذي يحين موعده الخميس 23 مارس.


موعد آذان المغرب 1 رمضان 23 مارس  06:06

الجمعة 2 رمضان  24 مارس  06:06

السبت 3 رمضان  25 مارس 06:07

الأحد 4 رمضان  26 مارس   06:07

الأثنين 5 رمضان  27 مارس   06:08

الثلاثاء 6 رمضان  28 مارس  06:08

الأربعاء 7 رمضان  29 مارس  06:09

الخميس 8 رمضان  30 مارس  06:09

الجمعة 9 رمضان  31 مارس  06:10

السبت 10 رمضان  01 أبريل 06:10

الأحد 11 رمضان  02 أبريل 06:11

الأثنين 12  رمضان 03 أبريل 06:11

الثلاثاء 13 رمضان  04 أبريل  06:12

الأربعاء 14 رمضان 05 أبريل 06:12

الخميس 15 رمضان  06 أبريل 06:13

الجمعة 16 رمضان 07 أبريل 06:13

السبت 17 رمضان  08 أبريل 06:14

الأحد 18 رمضان 09 أبريل 06:14

الأثنين 19  رمضان 10 أبريل  06:15

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الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل 06:16

الخميس 22 رمضان  13 أبريل 06:16

الجمعة 23 رمضان 14 أبريل 06:17

السبت 24 رمضان  15 أبريل 06:17

الأحد 25 رمضان 16 أبريل  06:18

الأثنين 26 رمضان 17 أبريل 06:18

الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 06:19

الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 06:20

الخميس 29 رمضان  20 أبريل 06:20

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