الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

أعلن جهاز الشرطة الإسرائيلية أنه سيتم إغلاق عدة طرق رئيسية في مدينتي تل أبيب وحيفا، ابتداءً من الساعة الخامسة مساء اليوم، السبت، نظرًا لتنظيم عدة مظاهرات ضد الإصلاحات القضائية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه من المرجح أن تشهد المدن ازدحامًا مروريًا، نظرًا لأنه سيتم تحويل المسارات إلى طرق بديلة عن التي سيتم إغلاقها، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن ينظم قادة الاحتجاجات عدة تظاهرات، اليوم، ضد الاصلاحات القضائية التي يناقشها الكنيست، وتدعمها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع العاشر على التوالي، حيث دعت المعارضة بزعامة يائير لابيد، أنصارها، إلى تنظيم الاحتجاجات ضد نتنياهو والإصلاحات القضائية التي روج لها.