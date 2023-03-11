السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أرق رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم 2023 وموعد نهاية الشهر

شهر رمضان
شهر رمضان

يترقب المسلمون في كل بقاع الأرض استقبال شهر رمضان الكريم ومن يبحث الكثيرون عن تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتبادل التهنئة والمباركات باستقبال الشهر الفضيل قرب انقضاء شهر شعبان وقبل تحري هلال رمضان.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023

يود المسلمون تقديم تهنئة بحلول شهر رمضان 2023 للأهل والأصدقاء، وكذلك يرغب المسيحيون في تقديم التهنئة لأفراد الأمة الإسلامية بحلول شهر الخيرات شهر تنفيذًا لأحد أهم أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة، لذا يتصدر البحث عن موعد شهر رمضان الكريم 2023 ميلادية و1444 هجرية ورسائل التهنئة بهذه المناسبة محركات البحث في مصر. 

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2023

يذكر أن الحسابات الفلكية حددت موعد رمضان 2023 في مصر، فوفقا لمعهد البحوث الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023 في مصر الخميس 23 مارس 2023، وستكون عدة شهر رمضان 2023 هذا العام 29 يوما، حسبما أوضح معهد البحوث الفلكية وفقا للتقويم الهجري 1444.

 نهاية شهر رمضان الكريم 1444 هجرية 

معهد البحوث الفلكية أوضح أن نهاية أيام شهر رمضان 1444 ستكون يوم الخميس 20 أبريل 2023، وهو اليوم الذي سيكون أطول أيام الصيام في شهر رمضان 2023 وستقترب مدة الصيام فيه من 15 ساعة.

 

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تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

شهر رمضان لدى المسلمين له الكثير من المحبة والفضل والأجر العظيم لدى جميع المسلمين، لذا يهتمون بتقديم تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للكبير والصغير من خلال الصور والعبارات الرسمية أو العبارات الدافئة للأصدقاء والأزواج والجيران.

 

أرق رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم 

  • اسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال.

 

  • باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

 

  • من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنئك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

 

  • يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

 

  • كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب.

 

  • مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين.

 

  • اسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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