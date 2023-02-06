تاريخ عيد الحب 2023.. أجمل رسائل التهنئة للمحبين

يبحث الكثيرون عن تاريخ عيد الحب 2023، لمعرفة موعده والاستعداد للاحتفال مع الأحباء بهذا اليوم المميز، وتلقي الهدايا المعروفة فيه، وتبادل الرسائل المُعبرة عن المحبة والامتنان.

تاريخ عيد الحب 2023

نوضح لكم في هذا التقرير تاريخ عيد الحب 2023، ونذكر عدد من الرسائل التي يمكنكم إرسالها لمن تحبون وتعتزون بهم.

يحتفل العالم كل عام بعيد الحب في يوم 14 فبراير والذي يوافق هذا العام يوم الثلاثاء، وهذا الاحتفال جاء منذ سنين مضت وتعود قصته إلى الكاهن المسيحي فلانتين الذي أُعدم في هذا التاريخ لمخالفته أوامر الإمبراطور كلوديوس حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي الذي أمر بمنع الزواج كي لا ينشغلوا عن الحروب.

ولكن خالف فلانتين هذه التعليمات وقام بتزويج الجنود في السر لمنع فراقهم عن أحبتهم وذلك إيمانًا منه برسالة وتعاليم الكنيسة، لذا أمر الإمبراطور بضربه ضربًا مبرحًا بالهراوات والحجارة، ثم قطع رأسه في 14 فبراير.

رسائل عيد الحب 2023