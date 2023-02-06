تاريخ عيد الحب 2023.. أجمل رسائل التهنئة للمحبين
يبحث الكثيرون عن تاريخ عيد الحب 2023، لمعرفة موعده والاستعداد للاحتفال مع الأحباء بهذا اليوم المميز، وتلقي الهدايا المعروفة فيه، وتبادل الرسائل المُعبرة عن المحبة والامتنان.
تاريخ عيد الحب 2023
نوضح لكم في هذا التقرير تاريخ عيد الحب 2023، ونذكر عدد من الرسائل التي يمكنكم إرسالها لمن تحبون وتعتزون بهم.
يحتفل العالم كل عام بعيد الحب في يوم 14 فبراير والذي يوافق هذا العام يوم الثلاثاء، وهذا الاحتفال جاء منذ سنين مضت وتعود قصته إلى الكاهن المسيحي فلانتين الذي أُعدم في هذا التاريخ لمخالفته أوامر الإمبراطور كلوديوس حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي الذي أمر بمنع الزواج كي لا ينشغلوا عن الحروب.
ولكن خالف فلانتين هذه التعليمات وقام بتزويج الجنود في السر لمنع فراقهم عن أحبتهم وذلك إيمانًا منه برسالة وتعاليم الكنيسة، لذا أمر الإمبراطور بضربه ضربًا مبرحًا بالهراوات والحجارة، ثم قطع رأسه في 14 فبراير.
رسائل عيد الحب 2023
- أحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وإذا لم أراك بعيني فإن قلبي ينطق بك.
- لن أقول عيد حب سعيد لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.
- عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.
- لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتي، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكوني معي.
- القلب فيه اسمك، والعقل فيه رسمك، والدم فيه عشقك، وأنا والله أحبك.
- في ناس عن العيون بتغيب، وأجمل ذكريات بتسيب، وتيجي سيرتهم نبتسم، علشان في قلوبنا مش بتغيب.
- في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.
- حضنت حبك بقلبي، وخليت نوره بصدري؛ لأنك عمري وقلبي، أحبك جدًا وربي.
- عندي القلب وعندك دقاته، عندي الجسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.
- أرسل لك همسة حب تغنيلك، ولهفة قلبي التي تناديلك، وبعيد الحب تهنيك.
- كل عام وحبك الأجمل، يا منير شمعة سنيني، وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.
- يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوّري على زوجي حبيبي ضياكي، وقوليله كل عام وأنت بألف بخير.