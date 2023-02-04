الحجار يتفوق على هاني شاكر وجنات في تذاكر حفلات عيد الحب بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الأيام المقبلة عددا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب احتفالا بيوم الحب العالمي، ويحيي كل من النجم هاني شاكر والنجمة المغربية جنات حفلا غنائيا واحد يوم 16 فبراير، بينما يحيي النجم علي الحجار حفلا غنائيا يوم 13 فبراير.

وتفوق حفل علي الحجار على حفل هاني شاكر وجنات حيث نفذت جميع تذاكر الحفل عقب طرحها للجمهور بساعات خلال الأيام الماضية، فيما تم بيع ما يقرب من 80% من إجمالي تذاكر حفل هاني شاكر وجنات.

أسعار تذاكر حفل علي الحجار بعيد الحب

ويقام حفل النجم علي الحجار يوم الإثنين الموافق 13 فبراير الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وبمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويشارك “الحجار” في الحفل كل من المطرب أحمد عفت والمطربة إيمان عبد الغني.

وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات:

الأولى بمبلغ 1010 جنيهات.

الثانية بقيمة 710 جنيهات.

الثالثة بمبلغ 410 جنيهات.

تذاكر حفل علي الحجار بعيد الحب

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر وجنات بعيد الحب

ويقام حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجمة المغربية جنات يوم الخميس 16 فبراير الجاري بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وذلك على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.

وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات:

الأولى بمبلغ 1210 جنيهات.

الثانية بمبلغ 760 جنيهًا.

الثالثة بمبلغ 510 جنيهات.

تذاكر حفل علي الحجار بعيد الحب

شروط دار الأوبرا للجمهور لحضور حفلات عيد الحب