أجمل رسائل عيد الحب 2032 للمتزوجين والمخطوبين

يقترب عيد الحب 2023، وفيه يرسل الحبيبين لبعضهما أجمل الرسائل، بمناسبة “الفلانتين” الذي يرجع سبب تسميته إلى استشهاد القديس فالنتين والذي تعرض لاضطهاد بالغ الشدة في عصر الإمبراطور كلوديوس الذي أسند إليه عدد من التهم إليه بمخالفته للقوانين والقواعد بسبب قيامه بتزويج الفتيات والشباب المسيحين فيما بينهم وذلك وفقًا لعادات وتقاليد الديني المسيحي، فتم اعتقاله واستشهد في يوم الرابع عشر من فبراير.

عيد الحب هو أفضل فرصة للتعبير عن حبك لشريكك، وإليك بعض الرسائل لعيد الحب 2023 التي يمكنك الاستعانة بها للتعبير عن حبك:

رسائل عيد الحب 2023 للمخطوبين

حضنت حبك بقلبي وخليت نوره بصدري لأنك عمري وقلبي أحبك جدا وربي.

عهد ابقى سجين الود ووعد مهما يطول البعد وتبقى حبيبي.

أموت في ثلاثة والبحر والورد وبشويش ياحبيبي وأكيد انت الثالث.

شبهتك بالقهوة حلوة مثل وجهك وثقيلة مثل عقلك وخفيفة مثل ظلك ومُرّة مثل بُعدك.

أجمل رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023

الحب بعد الزواج لا يفقد بهجته ورونقه، بل إن حرارته تزداد، وها هي بعض الرسائل التي ترسل بين الأزواج للاحتفال بعيد الحب:

أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي.

أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

ذكراك في قلبي على مر الأزمان واسمك نقشته في داخلي ما أجمل حروفه.

رسائل تهنئة عيد الحب 2023

أنت لي من كل قلبي.

أعيش من أجلك لأجلك، معا كل عام يا أعز الناس

تهمس شمعة الحب لعيد الحب.. أنا احبك.

كل يوم عيد حب وأنت في حياتي.

كل ما عندي من دقات القلب بالنسبة لك تهمس اسمك بعيد الحب.

أرسل لك الهمس من الحب خلال الاحتفال بعيد الحب.