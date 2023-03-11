السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صلاح يهدر ركلة جزاء وليفربول يسقط أمام بورنموث بالدورى الإنجليزى

هدف بورنموث
هدف بورنموث

خسر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أمام مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بورنموث بنفس النتيجة.

ليفربول بدأ خطورته مبكرًا في الدقيقة 4 بتسديدة من محمد صلاح، من خارج منطقة الجزاء جاءت في يد حارس بورنموث نيتو.

وسدد فيرجيل فان دايك رأسية في الدقيقة 5، أنقذها ليرما لاعب بورنموث من على خط مرمى حارسه.

وفي الدقيقة 9 انفرد أوتارا بمرمى أليسون بيكر وراوغه، لكنه سدد كرة في الشباك الخارجية.

وسدد داروين نونيز كرة في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة حارس بورنموث.

وسجل كودي جاكبو هدفا لليفربول في الدقيقة 13 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وبالدقيقة 29 تمكن بورنموث من تسجيل هدف الشوط الوحيد، بتسديدة من بيلينج داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أوتارا.

وسدد لاعبو ليفربول 5 كرات على المرمى من 9 محاولات خلال الشوط الأول، مقابل تسديدة على المرمى من 3 محاولات لفريق بورنموث.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق بورنموث.

ودخل فريق ليفربول الشوط الثاني من المباراة ضاغطًا على دفاعات بورنموث لتسجيل هدف التعادل، فيما اعتمد فريق بورنموث على الدفاع من أجل حرمان هجوم ليفربول من الوصول للمرمى.

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد لمسة يد ضد مدافع فريق بورنموث، واحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو وسددها محمد صلاح على يمين الحارس وخرجت من الملعب.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ليفربول خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل.

ورفع بورنموث رصيده للنقطة 24 في المركز الـ16، فيما توقف رصيد فريق ليفربول عند 42 نقطة في المركز الخامس.

ليفربول محمد صلاح بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة بورنموث وليفربول

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