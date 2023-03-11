هل هلاله.. رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان

أيام قليلة ويهل هلال شهر رمضان الكريم ما جعل الكثير يبحثون عن رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان لإرسالها لكل عزيز وغالي عندهم للتهنئة بحلول الشهر المنتظر.

رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان

نذكر لكم خلال السطور التالية عدد من رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان الذي يحين موعده فلكيًا الخميس 23 مارس 2023، عسى أن تتحقق فيه أمانيكم المنتظرة طويلا.



أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تصوموا في أحسن حال



اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم، أماني تسبق تهاني وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك

عسى رمضانك مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.



يارب الاكوان، يارحيم يارحمن، بلغنا شهر رمضان، وارزقنا فيه الرحمة والغفران، وكل عام واحنا وحبايبنا بالف خير وسعادة وأمان.

نبارك لكم بحلول شهر الصيام، جعلكم الله من صوامه وقوامه، وكل عام وانتم طيبين



مبارك عليكم شهر رمضان، وتقبل الله منكم الصيام والقيام، ورزقكم بفضله جنة الرحمن



أسأل الله أن يعطيك: أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأحسن ما في الجنة رؤية الله، وأنفع الكتب كتاب الله، وأن يجمعك بأبر الخلق رسول الله، وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه

هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم، عساكم من عواده



اللهم أهله علينا بالأمن، والإيمان، والسلامة، والإسلام، والتوفيق لما تحبه لنا وترضاه ربنا وربك الله، هلال خير، ورشد بإذن الله



رفع الله قدرك، وفرج كربك، وبلغك شهرك الذي أحبه ربك، ودمت لمن أحبك.



اللهم اجعلنا وإياكم من الفرحين حين يقال، أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم، وفقنا الله جميعاً لحسن الصيام والقيام.



الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان، وكل رمضان وأنتم أجد عملاً، وأكبر أملاً، وألم شملاً، وأسعد حالاً، وأوفر حلالاً، وأريح بالاً، وإلى الفردوس أقرب منالاً.



نرجو من الله أن يعطيكم السعادة والبهجة في شهر رمضان المبارك، وأن يرشدك الله في هذا الشهر الكريم إلى الطريق الصحيح، رمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعًا، وكل عام وأنتم بخير