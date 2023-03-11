السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريق شقة سكنية بحلوان

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وفحص الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمدينة حلوان، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده اشتعال النيران في شقة سكنية ملك محام، بعمارة 1 شارع أحمد أنسي حلوان.

علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وبالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق وتفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية خسائر بشرية السيطرة حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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