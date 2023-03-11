10 مصابين فى حادث تصادم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى

أصيب 10 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي بمركز وادى النطرون.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.