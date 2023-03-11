السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى حادث تصادم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي  ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي بمركز وادى النطرون.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مواطنين ميكروباص وادى النطرون البحيرة مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة كسور وجروح

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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