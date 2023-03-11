معرض يوزع 3700 قطعة ملابس جديدة مجانا بالباجور في المنوفية

نظم مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة إمام فوزى، معرضا جديدا لتوزيع 3750 قطعة ملابس جديدة بقاعة سندريلا ببهناي.

واستفاد من المعرض مئات الأسر الأولى بالرعاية بقرى بهناي وكفر محمود وكفر الدوار وبير شمس والعزل وعزبة الماريس وعزبة العقر وعزبه الحلفاء وعزبة السباغين ومنشأة سيف وكفر الغنامية بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

بدأ المعرض من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصر لأمس، ليستفيد منه الأيتام وغير القادرين بهدف تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الآيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.