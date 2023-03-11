«الأرصاد» تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس فى الفترة الحالية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد، خلال الفترة الحالية، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع الاستمرار في البرودة والأجواء الشتوية خلال فترات الليل، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وتصل على جنوب الصعيد إلى 33 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تشهد مصر حالة من الانخفاض في درجات الحرارة، وعودة للأجواء الشتوية التي ستظهر بشدة خلال الأيام المقبلة، والتي ستصحبها زيادة في شدة الرياح خلال فترات الليل.

سقوط أمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر منخفضًا جويًا سيتسبب في حالة من عدم الاستقرار، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري بداية من مساء يوم الإثنين المقبل.

وتابعت: الأمطار تبدأ مساء يوم الإثنين على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتمتد لبعض مناطق محافظات جنوب الوجه البحري، ومع تقدم الوقت ستشمل الأمطار محافظات الوجه البحري ككل، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والبحر الأحمر وسيناء.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأننا بداية من يوم الثلاثاء نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 20 درجة مئوية.