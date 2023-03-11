تشريح جثة شخص عثر عليها ملقاة في أحد شوارع روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بتشريح جثة شخص في العقد الرابع من عمره عثر عليها ملقاة في الشارع، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة على جانب الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص ولا توجد به أى إصابات ظاهرية ملقاة في الشارع، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.