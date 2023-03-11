السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة شخص عثر عليها ملقاة في أحد شوارع روض الفرج

جثة
جثة

أمرت نيابة روض الفرج بتشريح جثة شخص في العقد الرابع من عمره عثر عليها ملقاة في الشارع، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة على جانب الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص ولا توجد به أى إصابات ظاهرية ملقاة في الشارع، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة روض الفرج تشريح جثة قسم شرطة روض الفرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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