السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أمس الجمعة، الإدارة الأمريكية لمُمارسة ضغطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مُحذرُا من تداعياتها الخطيرة، ومُحملا إسرائيل كامل المسؤولية عنها. 

وقال اشتية - في بيان صدر عن مكتبه - إن "القتل المُمنهج يتواصل مستهدفا أطفالنا وهم في ريعان طفولتهم، وبواكير عطائهم، تاركين خلفهم دموعا لا تنقطع، تنسكب من مآقي الأمهات والآباء بفقد فلذات الأكباد، وثمرات القلوب". 

وأضاف "ففي تقاسم دموي بين جيش المستوطنين وجنود الاحتلال، استشهد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) برصاص مستوطن حاقد في قرية "سنيريا"، وبعد ظهر اليوم استشهد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاما) من قلقيلية برصاص جنود الاحتلال". 

وتقدم اشتية من ذوي الشهيدين، وعائلتيهما بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 11 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 11 مارس 2023

واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب