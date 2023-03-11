السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا.. اتفاق بين الحكومة وجيش التحرير على بدء محادثات وقف إطلاق النار

كولومبيا
كولومبيا

قالت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطنى، الجمعة، إنهما اتفقا على بدء التفاوض على وقف إطلاق النار.

واختتم الجانبان الجولة الثانية من محادثات السلام فى المكسيك.

وكان الهدف هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على أساس القانون الدولي الإنساني، وفق اتفاق تلاه مندوب حكومي بحضور الطرفين.

وفي ديسمبر 2022، أعلن جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 2 يناير 2023.

ويأتي ذلك كمبادرة في المفاوضات الجارية مع حكومة بيترو التي تسعى إلى تحقيق السلام مع الجماعات والميليشيات المسلحة من أجل إنهاء النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 50 عاما.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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