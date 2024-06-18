أبرز فعاليات إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية قبيل بدء صوم الرسل 2024

تشهد إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية، عددًا من الفعاليات، وذلك قبيل بدئها صوم الرسل 2024، والذي يبدأ الإثنين 26 يونيو 2024.

شمامسة جدد لكنيسة الملاك بالمعادي



صلى الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، صباح أمس الأول، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، ضمن الاحتفال بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وفي السياق ذاته شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

"ثبت أساس الكنيسة" مؤتمر لكنائس المنيا الجديدة

كما اختتمت كنائس مدينة المنيا الجديدة التابعة لإيبارشية شرق المنيا، أمس الأول، مؤتمرًا حمل شعار "ثبت أساس الكنيسة"، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها الأب القس باسيلي سمير مدرس اللاهوت العقيدي بالكلية الإكليريكية بدير المحرق، والأب القس ميصائيل القمص أنجليوس مدرس اللاهوت الدفاعي بالكليات الإكليريكية والدكتور چوزيف ذكري مدرس الآبائيات بالكليات الإكليريكية، كما اشتمل على فقرات ترانيم وألحان.

تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

◄ صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، التي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في أول أربعاء خلال صوم الرسل 2024، أي 26 يونيو 2024.

صوم الرسل

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.