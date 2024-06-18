الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيهات من وزير المالية بشأن إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج فى رحلة العودة

وزير المالية
وزير المالية

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

تكثيف العمل بصالات الوصول

كما وجَّه الوزير بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، أخذًا في الاعتبار ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار فى المطارات ومحطات الركوب البحرية؛ لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالجمارك في تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

الدكتور محمد معيط وزير المالية الإجراءات الجمركية ضيوف الرحمن كبار السن

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