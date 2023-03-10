«الدوم».. أمير طعيمة لـ«ليديا لوتشانو»: ذوقك حلو فى الأغانى

أبهرت المتسابقة ليديا لوتشانو، من القاهرة عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، نتيجة أدائها المتميز، بأغنية إللى كان، كلمات هادي عبد الحكيم.

وعلق حميد الشاعري: "هايلة بجد جميلة وإحساك حلو وكله حلو".

بينما قالت أنوشكا: "بحب فيكي حنية صوتك".

وعقب أمير طعيمة: "في ملحوظة حلوة، ذوق حلو في الغناء".

وبدأت مساء اليوم الجمعة، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة الغناء، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من الغناء.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الغناء، من الشاعر حميد الشاعري، والنجمة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

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