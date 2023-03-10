الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جلسة نفسية من رشا الجندى للاعبى «كابيتانو مصر» قبل مباراة النهائى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

جهزت الدكتورة رشا الجندي، الخبير النفسي لمسابقة "كابيتانو مصر" النائشئين للمباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر، وبدأت في ترتيب جلوس الناشئين كل لاعب من فريق بجوار لاعب من الفريق الآخر وسألتهم عن أكثر لاعب غير أناني في الملعب وأكثر لاعب يمنحه طاقة إيجابية قبل المباراة وأكثر لاعب لا يقوم بزيادة التوتر قبل المباراة، وعرضت الحلقة الأخيرة من كابيتانو مصر تعامل الدكتورة رشا مع اللاعبين قبل النهائي وتجهيزهم بطريقة علمية مميزة.

الحلقة الأخيرة من كابيتانو مصر

واستدعت رشا عددا من اللاعبين وخرجوا أمام زملائهم، حيث اختارهم زملائهم كأثر اللاعبين مرحا وتصديرا للبهجة والطاقة الإيجابية، وبدأ كل لاعب يحكي كيف يتعامل مع زملائه.

بدأت شبكة قنوات ON، قبل قليل، عرض الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر"؛ ليسدل الستار عن البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتشهد الحلقة تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي المباراة الختامية وأقيمت اليوم فعاليات المباراة النهائية من بطولة "كابيتانو مصر"، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشرفها الرئيس السيسي بالحضور تلبية لدعوة عدد من الناشئين خلال افتتاحات الرئيس السيسي قبل أيام.

الحلقة بدأت بجولة سياحية في القاهرة التاريخية لعدد من ناشئي برنامج كابيتانو مصر برفقة إليسا يانكون إحدى مقدمات البرنامج وسط اجواء من المرح والوقوف على عربة فول لتناول الإفطار وشرب الشاي في أحد المقاهي البلدية.

كما حل المطرب الشاب محمد شاهين ضيفا على الحلقة وتواجد بين اللاعبين في مفاجأة جديدة من مفاجآت البرنامج الجديد وقام باللعب مع الناشئين وحكاية بدايته في ستار أكاديمي كما قدم عدد من الأغاني منها "يا صاحبي وقليل الأصل وغيرها".

جلسة نفسية رشا الجندي كابيتانو مصر كابيتانو الحلقة الأخيرة من كابيتانو مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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