جولة سياحية ومحمد شاهين أولى مفاجآت أخر حلقات «كابيتانو مصر»

بدأت شبكة قنوات ON مساء اليوم الجمعة، عرض الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" ليسدل الستار عن البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتشهد الحلقة تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي المباراة الختامية وأقيمت اليوم فعاليات المباراة النهائية من بطولة "كابيتانو مصر"، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشرفها الرئيس السيسي بالحضور تلبية لدعوة عدد من الناشئين خلال افتتاحات الرئيس السيسي قبل أيام.

الحلقة بدأت بجولة سياحية في القاهرة التاريخية لعدد من ناشئي برنامج كابيتانو مصر برفقة إليسيا يانكون إحدى مقدمات البرنامج وسط اجواء من المرح والوقوف على عربة فول لتناول الإفطار وشرب الشاي في إحدى المقاهي البلدية.

كما حل المطرب الشاب محمد شاهين ضيفاً على الحلقة وتواجد بين اللاعبين في مفاجأة جديدة من مفاجآت البرنامج الجديد وقام باللعب مع الناشئين وحكاية بدايته في ستار أكاديمي كما قدم عدد من الأغاني منها "يا صاحبي وقليل الاصل وغيرها".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر للرئيس السيسي لتلبيته لطلب الناشئين بالتواجد في المباراة النهائية للبطولة.