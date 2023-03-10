الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على جوائز قائمة الافلام الطويلة وأورومتوسطى لأسوان السينمائى

اسوان لسينما المرآة
اسوان لسينما المرآة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة عن جوائز المهرجان لدورته السابعة، وذلك خلال حفل الختام الذي حضره عدد كبير من الفنانين.

أفضل فيلم أورومتوسطي

وذهبت جائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي لفيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وترأس المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي، والكاتبة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج صفي الدين محمود.

مسابقة الفيلم القصير

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير تنويه خاص للفيلم اللبناني "يوم أجازة" إخراج ليوناردو باسيل، كما ذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرجة الرومانية بريجيتا كانيارو عن فيلم "ما بين المنزل".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم السعودي "شريط فيديو تبدل" من إخراج  مها الساعاتي، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير "إنها تحتاج إلى قرية" من أرمينيا. 

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والمخرج والمنتج البرازيلي رودريجو بروم والمخرجة كوثر يونس.

مسابقة الأفلام الطويلة

وذهبت جائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لفيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي من إخراج أورسولا ماير، كما حصد جائزة أفضل فيلم الفيلم الكوري الجنوبي "جونج سان" من تأليف وإخراج جيونج جي هي.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تنويه خاص لفيلمي "مش زيهم" إخراج نادية فارس من مصر، و"سيمريت" من سويسرا، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلي الفنان "تيدروس تيكليبرهان" عن فيلم "سيمريت"، بينما فازت "لوتشيا كاسترو" بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "باولا" من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "علاقة حبي بزواجي" وهو إنًتاج لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وفاز بجائزة أفضل إخراج لـ "أورسولا ماير" عن فيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا.

الأفلام الطويلة الاتحاد الأوروبي الفنانة السورية دكتورة نسمة يوسف ادريس جوائز المهرجان جنة التحكيم جائزة لجنة التحكيم مهرجان اسوان لسينما المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

إصابة زوجين فى حريق نشب داخل شقة سكنية بحلوان

جولة سياحية ومحمد شاهين أولى مفاجآت أخر حلقات «كابيتانو مصر»

بث مباشر.. الحلقة الأخيرة من «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسى

قبل المباراة النهائية.. جولة وفطار فول وطعمية لمواهب «كابيتانو مصر»

بحضور وزير التعليم.. «العربى للطفولة والتنمية» يحتفل بـ 35 عامًا على التأسيس

جلسة نفسية من رشا الجندى للاعبى «كابيتانو مصر» قبل مباراة النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب