تعرف على جوائز قائمة الافلام الطويلة وأورومتوسطى لأسوان السينمائى

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة عن جوائز المهرجان لدورته السابعة، وذلك خلال حفل الختام الذي حضره عدد كبير من الفنانين.

أفضل فيلم أورومتوسطي

وذهبت جائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي لفيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وترأس المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي، والكاتبة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج صفي الدين محمود.

مسابقة الفيلم القصير

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير تنويه خاص للفيلم اللبناني "يوم أجازة" إخراج ليوناردو باسيل، كما ذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرجة الرومانية بريجيتا كانيارو عن فيلم "ما بين المنزل".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم السعودي "شريط فيديو تبدل" من إخراج مها الساعاتي، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير "إنها تحتاج إلى قرية" من أرمينيا.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والمخرج والمنتج البرازيلي رودريجو بروم والمخرجة كوثر يونس.

مسابقة الأفلام الطويلة

وذهبت جائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لفيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي من إخراج أورسولا ماير، كما حصد جائزة أفضل فيلم الفيلم الكوري الجنوبي "جونج سان" من تأليف وإخراج جيونج جي هي.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تنويه خاص لفيلمي "مش زيهم" إخراج نادية فارس من مصر، و"سيمريت" من سويسرا، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلي الفنان "تيدروس تيكليبرهان" عن فيلم "سيمريت"، بينما فازت "لوتشيا كاسترو" بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "باولا" من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "علاقة حبي بزواجي" وهو إنًتاج لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وفاز بجائزة أفضل إخراج لـ "أورسولا ماير" عن فيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا.