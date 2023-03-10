«يا حلو صبح».. محمد قنديل فنان الحى الشعبى الذى اكتشفته أم كلثوم

تحل غدًا ذكرى ميلاد فنان الحي الشعبي، النجم محمد قنديل، والذي ولد في 11 مارس عام 1929، ورحل عن دنيانا في 9 يونيو عام 2004، فقد ترعرع بحي شبرا والتي شهدت نبوغه منذ أن كان طفلًا.

كان أبوه موسيقياً من هواة العزف على العود والقانون، أما زوج عمته هو الموسيقار المطرب عبد اللطيف عمر، فقد تلقى تعليمه بمدارس شبرا، ثم التحق بمعهد الموسيقى الشرقية.

أم كلثوم كشفت موهبة محمد قنديل:

اختارته أم كلثوم مع أطفال المعهد للغناء معها في تابلوه "القطن" في فيلم عايدة، فقد ظهر محمد قنديل في أوائل الأربعينيات ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره، حيث احترف الغناء منذ أن كان مطرباً صغيراً بملهى ليلي بإمبابة.

كانت أولى أغنياته للإذاعة المصرية عام 1946 وهي "يا ميت لطافة يا تمر حنة"، فقد قدم للإذاعة أكثر من خمسة وأربعين عامًا من فن الغناء العربي وتراثه بين الأغنية الشعبية والموال والدور والموشح والأغنية السينمائية والأغاني الوطنية والصور الغنائية في الإذاعتين المرئية والمسموعة.

كما قدم خلال تلك المدة أكثر من 800 أغنية وحوالي 20 فيلمًا شارك في بطولتها، ولحن له الكثير من الملحنين أمثال محمود الشريف، محمد الموجي، محمد فوزي، كمال الطويل.

تزوج الفنان الراحل من الراقصة رجاء توفيق، التي كانت تمتلك ملهى يسمى "كيت كات" وكان هو نجم هذا الملهى، وعندما قرر الزواج منها اشترط عليها اعتزال الرقص وإغلاق الملهى، وقد كان إلا أنهما انفصلا سنة 1960.

كما تزوج بعد ذلك زوجته اللي ظلت معه حتى وفاته، ففى سنة 1996 أصيب بجلطة في الشريان التاجي، وأمر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة، وسافر في شهر مارس إلى الولايات المتحدة، حيث أجريت له جراحة ناجحة، وتم تغيير ثلاثة شرايين فى القلب بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو.

قبل وفاته بقليل اشترك بتتر مسلسل "الأصدقاء" وبأغنيتين داخل العمل، وكانت هذه المساهمة في آخر إسهاماته في عالم الفن، وتوفي في 9 يونيو 2004 عن عمر الخامسة والسبعين.

يا حلو صبح.. محمد قنديل ملك الأغنية والموال

بدأ بالغناء فى مسرح منوعات "حكمت فهمي" بالقاهرة، وكانت تغنى معه المطربة نجاة الصغيرة، حيث كان يغنى المواويل وأغانى المشاهير إلى أن قدم أغنيته الأولى من خلال لحن الموسيقار كمال الطويل ألا وهي أغنيته الشهيرة "يا رايحين الغورية".

ومن بعدها أغنيته الشهيرة "يا غاليين عليا يا أهل إسكندرية"، وتوالت من بعدها أغنياته التي وصلت لحوالي 800 أغنية في نهاية مشواره، فمن أشهر الأغاني التي قدمها خلال مشواره يا حلو صبَّح يا حلو طُل، جميل وأسمر، مركب حبيبى، إن شاء الله ما أعدمك، أتاري العشاق غلابة، ع الدوار، تلات سلامات.