السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر ثقافة المنيا يستضيف محاضرة «الأدوار المتعددة للمرأة في الأسرة والمجتمع»

الأدوار المتعددة
الأدوار المتعددة للمرأة ضمن فعاليات

استضاف قصر ثقافة المنيا، اليوم الجمعة، محاضرة بعنوان "الأدوار المتعددة للمرأة في الأسرة والمجتمع".

حاضرت خلالها، الدكتورة نجلاء مصطفى، كبير معدى قناة الصعيد، في طلاب المدرسة الفندقية عن المرأة وأدوارها المتعددة في الحياة ومنها دورها في الأسرة باعتبارها أساس تماسكها.

وتطرقت كبير معدى قناة الصعيد، لأدوار المرأة في التنمية والتعليم والحياة العملية وفي المناصب التي باتت تتقلدها والمسئوليات الملقاة على عاتقها. 

جاءت المحاضرة في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاحتفال بأعياد المرأة، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي. 

ومن ناحية أخرى، اختتمت فعاليات برنامج المواطنة، بقرية القشيري الابتدائية بمركز أبوقرقاص، وشهد برنامج الختام محاضرة بعنوان "أعلام من بلدنا"، عن شخصيات بارزة ومبدعة من محافظة المنيا، ونفذت ورشة أشغال يدوية، بالإضافة إلى ورشه رسم عن الوطن، وعقدت محاضرة عن تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والبرامج الإلكترونية والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وتضمنت الفعاليات معرضا للكتاب من إصدارات قصور الثقافة.

وفي سياق برنامج فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، قدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الزلازل ومواجهة أخطارها"، بمدرسة السلام الإعدادية للمحاضر أحمد مختار أحمد، وتناول فيها أسباب الزلازل، وأنواعها، بجانب محاضرة بعنوان "الإدمان" للدكتور مصطفى نمر، بمدرسة ديرمواس الثانوية بنين، تناول فيها مفهوم الإدمان وأنواعه، وما هي أسباب الإدمان، ومراحله، وآثاره ومخاطره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وعلاقته بالجرائم، وآليات ومناهج مواجهته.

الأدوار المتعددة للمرأة في الأسرة والمجتمع قصور الثقافة الفنان هشام عطوة أعياد المرأة قصر ثقافة المنيا

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