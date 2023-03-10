محمد الباز: عندنا أزمة لكن لدينا وطن آمن ومستقر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعالية "يوم الشهيد" كشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد مصر منذ 2004 في سيناء.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البعض يتحدث عن الأزمة الاقتصادية ويتغافل أن البلد كان في ظروف صعبة وكانت أن تنهار بشكل كامل، متابعاً: "نعم لدينا أزمة ولكن لدينا أيضا وطن آمن ومستقر، وفي ناس معندهاش وطن وتحولوا إلى مشردين”.

ولفت محمد الباز، إلى أن الرئيس السيسي كشف في يوم الشهيد أحد أسرار الدولة المصرية، عندما كان نائبا لمدير المخابرات الحربية، ورأى أن ما يحدث في سيناء يمكن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل.

وتابع: "أول جماعة إرهابية تكفيرية مسلحة في سيناء كانت جماعة التوحيد والجهاد وعملوا تفجيرات طابا في 2004 وتفجيرات شرم الشيخ في 2005 وبدأت الجماعات تتوسع، وفي 2011 بدأت الجماعات تخطط للهجوم على دول الجوار ومنها إسرائيل ".

وأردف: "بعض الإعلاميين الإخوان قالوا إن الرئيس السيسي خايف على أمن إسرائيل وهؤلاء لا يجب الرد عليهم، لأن الرئيس كلامه كان واضح وتحدث بأن هذه الجماعات قد تنفذ عمليات إرهابية تجر البلد لحرب مع إسرائيل".