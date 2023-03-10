الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مؤمن زكريا يعلق على تحية الرئيس السيسي له خلال نهائي «كابيتانو مصر»

الرئيس ومؤمن
الرئيس ومؤمن

حرص الكابتن مؤمن زكريا المستشار الفني لبطولة “كابيتانو مصر” على شكر الرئيس السيسي على طريقته بعد ترحيب الرئيس به خلال مباراة النهائي ببطولة كابيتانو مصر التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس.

ونشر مؤمن صورة له مع الرئيس السيسي أثناء مصافحته وعليه عليها بإشارات القوة والحب والسلام، وسط تفاعل كبير من قبل المتابعين لمؤمن نظرًا للشعبية الكبيرة والحب الكبير لمؤمن زكريا من قبل الجمهور.

 

أقيمت اليوم فعاليات المباراة النهائية من بطولة كابيتانو مصر الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشرفها الرئيس السيسي بالحضور تلبية لدعوة عدد من الناشئين خلال افتتاحات الرئيس السيسي قبل أيام.

وعلم “الدستور” أن النقل التليفزيوني للمباراة كان بشكل احترافي، وسيتم نقل المباراة مساء اليوم ضمن الحلقة النهائية من برنامج كابيتانو مصر المذاع على قنوات أون، من خلال وحدة نقل تليفزيوني مع عدد من أهم المصورين والمخرجين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما تم نقل المباراة إلى ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بدلًا من ستاد المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية.

توجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كافة محافظات جمهورية مصر العربية، والذي تكلل بتشريف سيادته اليوم للمباراة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.

وتهدي الشركة المتحدة سيادته هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب في مختلف المجالات.

الكابتن مؤمن زكريا لبطولة كابيتانو مصر كابيتانو مصر كابيتانو الرئيس السيسي الرئيس السيسي

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سلامًا على الشهداء

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