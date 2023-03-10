صالح سليم والجوهري.. «كابيتانو مصر» يخلّد ذكرى الأساطير

يزخر برنامج «كابيتانو مصر» باكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية بأسماء لامعة، وأساطير في عالم كرة القدم، خُلّدت ذكراهم بالتزامن مع المرحلة الأولى من البرنامج.

واحتفى «كابيتانو مصر» خلال مرحلته الأولى، بأسماء كبار نجوم الكرة المصرية الذين تركوا بصمات استثنائية في تاريخ الساحرة المستديرة، عبر إطلاق أسمائهم على الفرق.

وجرى تسمية كل فريق من فرق البرنامج بأسماء أساطير الكرة المصرية مثل صالح سليم وحمادة إمام ومحمد لطيف ومسعد نور وأبوجريشة والجوهري وبوبو ومحمد عبدالوهاب، وغيرهم.

كما شهد «كابيتانو مصر» إشادة ملايين المصريين الذين عبّروا عن سعادتهم بإطلاق هذا البرنامج في محافظات مصر المُختلفة، لاكتشاف أكبر عدد من الموهوبين في نجوع وقرى محافظات جمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد لبّى، اليوم الجمعة، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريفه المباراة النهائية، بحسب ما ذكرته قناة «اكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجي الحلواني.

والتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليماني في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملا.

وبدورها وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، الشكر العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل جميع محافظات الجمهورية، والذي تكلل بتشريفه اليوم للمباراة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.

وأهدت الشركة المتحدة، للرئيس السيسي هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب في مختلف المجالات.

ويعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس لعام 2022، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

انطلقت أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية، عبر شاشة «ON»، مساء الخميس الثاني والعشرين من ديسمبر 2022 في تمام التاسعة مساء.

وواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.