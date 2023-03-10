بعد حضور الرئيس للنهائي..«كابيتانو مصر» مشروع ناجح لتكرار تجربة «محمد صلاح»

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لحلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بتشريفه المباراة النهائية، بحسب ما ذكرته قناة «اكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

ويحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجي الحلواني.

ويستهدف البرنامج اكتشاف المزيد من المواهب في كرة القدم لتكرار تجربة لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليماني في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملا.

ما هو مشروع «كابيتانو مصر»؟

ويعدّ برنامج «كابيتانو مصر» من أكبر برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 22 أغسطس لعام 2022، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، من المحافظات المصرية، عبر شاشة "ON"، مساء الخميس الثاني والعشرين من ديسمبر 2022 في تمام التاسعة مساء.

«كابيتانو مصر».. أكبر مشروع لاكتشاف مواهب كرة القدم

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة برنامجها التلفزيوني لاكتشاف مواهب كرة القدم «كابيتانو مصر»، حيثُ بدأت مرحلته الأولى في 7 محافظات.

وواصل برنامج «كابيتانو مصر» جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

محافظات المرحلة الأولى من مشروع «كابيتانو مصر»

وشملت أماكن اختبارات برنامج «كابيتانو مصر» 7 محافظات بدأت من الإسماعيلية، وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 من أغسطس الماضي، ثمَّ محافظة الدقهلية وجرى اختبار المتقدمين في استاد المنصورة يوم 1 سبتمبر الماضي.

كما ضمت المرحلة الأولى محافظة أسيوط، وجرى اختبار المتقدمين في استاد جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر الماضي، تلها محافظة الإسكندرية، وجرى اختبارات المتقدمين في استاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر الماضي.

بينما جرى اختبار المتقدمين من محافظة الغربية في نادي اتحاد بسيون في 14 سبتمبر الماضي، وبعدها محافظة القاهرة وجرى اختبار المتقدمين في مركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر الماضي.

واختتمت الاختبارات بالمتقدمين من محافظة الشرقية، وانعقدت في مركز شباب أبو حماد يوم 21 سبتمبر الماضي.

وأجريت جميع الاختبارات بداية من الساعة الثامنة صباحًا في الأماكن المذكورة تحت إشراف لجنة فنية تابعة لوزارة الشباب والرياضة.