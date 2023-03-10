الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 فى حريق منزل بالقنطرة

حريق
حريق

أصيب 9 مواطنين في حريق منزل بعزبة المواصلة في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بعزبة المواصلة دائرة مركز القنطرة شرق. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق الذي أسفر عن إصابة 9 وتنوعت إصاباتهم ما بين حروق وإغماء واختناق.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

مواطنين حروق واغماء اختناق عزبة المواصلة القنطرة محافظة الإسماعيلية مستشفى القنطرة شرق

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سلامًا على الشهداء

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