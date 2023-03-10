من دقيق الشوفان إلى العصائر.. خيارات إفطار صحية ولذيذة قبل التمرين

هناك من يُفضل الحصول على وجبة صحية لفطور مثالي شامل لكافة العناصر خاصة الرياضيين، فإنهم يحتاجون للمزيد من العناصر الغذائية الضرورية واللازمة لممارسة التمارين.

ووفقا لموقع "hindustantimes"يمكن أن توفر وجبة الإفطار الصحية العناصر الغذائية الضرورية والطاقة لمساعدتك على أداء أفضل أثناء التمرين، كم يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الصحيحة قبل التمرين على أداء أفضل، وزيادة قدرتك على التحمل، ومنع التعب.

بعد التمرين:

1. الزبادي منزلي الصنع بالفواكه والجرانولا: الزبادي مصدر كبير للبروتين الذي يمكن أن يساعد في بناء وإصلاح أنسجة العضلات، أضف فاكهتك المفضلة لبعض الكربوهيدرات والألياف ، وقم بتزيينها ببعض الجرانولا لمزيد من الطحن والطاقة.

2. دقيق الشوفان مع اللوز والتوت أو الزبيب: الشوفان مصدر كبير للكربوهيدرات المعقدة ، والتي توفر مصدر ثابت للطاقة أثناء التمرين، أضف بعض اللوز المفروم للدهون الصحية والبروتين وبعض التوت أو الزبيب للحصول على فيتامينات ومضادات أكسدة إضافية.

3. عصير مع السبانخ والموز: العصير وسيلة رائعة لتعبئة الكثير من العناصر الغذائية في وجبة فطور سريعة وسهلة.

امزج بعض السبانخ والموز ومسحوق البروتين (أو ملعقة من الشوفان) والحليب أو الزبادي المفضل لديك للحصول على وجبة صحية ومنشطة قبل التمرين. ستوفر السبانخ الحديد والمواد المغذية الأخرى ، بينما يمنحك الموز جرعة جيدة من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

ثلاثة خيارات للإفطار لتجربتها قبل التمرين.

1. مهلبية بذور الشيا مع حليب اللوز

نظرًا لأنه مصدر كبير للدهون ، فهناك إطلاق بطيء للطاقة يغذي جلسات التمرين الشاقة باستمرار.

2. زبدة الفول السوداني على توست العجين المخمر

هذا مزيج ممتاز من الكربوهيدرات والبروتينات قبل التمرين. تمنحك الكربوهيدرات الطاقة الفورية التي تحتاجها بينما يساعد البروتين في نمو العضلات.

3. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات A وB6 وK والبوتاسيوم، إنها توفر دفقًا ثابتًا من الطاقة ما يساعد على تحسين التمرين.