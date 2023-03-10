ضبط حشيش وآيس بمليوني جنيه في شربين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومشاركة مديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام –كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – بندقية آلية و 2 خزينة – طبنجة وخزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 هاتف محمول – ميزان حساس - مبلغ مالى).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,370,000 مليون جنيه تقريباً).