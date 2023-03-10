الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شتم أبوه».. شاب يقتل ابن عمه بسبب في المرج

أمن القاهرة
أمن القاهرة

كشف رجال مباحث المرج بأمن القاهرة، تفاصيل مقتل مواطن على يد ابن عمه عقب تغيبه لفترة بسبب قيام المجني عليه بالتعدي باللفظ على والد المتهم.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائياً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع أحد أقاربه (عامل "نجل عمه" - مقيم بذات العنوان) حيث استقل برفقته إحدى الدراجات النارية وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك قام باستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات، والاتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق، وتمكن من مغافلته وخنقه باستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة، ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة ، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد "الجراجات" كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجني عليه بالمكان المشار إليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

الدراجات النارية بإجراء التحريات السب والشتم الدراجة النارية جمع المعلومات تقنين الإجراءات دراجات النارية مباحث المرج محافظة القليوبية مديرية أمن القاهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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