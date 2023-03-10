وزير الزراعة يبحث مع سفير الهند التعاون في استنباط الأصناف والثروة الحيوانية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع أجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والهند في مجالات استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والثروة الحيوانية.

وأعرب الوزير عن رغبة مصر في الارتقاء بمستوى التصدير إلى الهند والتجارة البينية بين البلدين، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى الهند بضرورة تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد القصير أن مصر تتطلع إلى الارتقاء بمستوى التبادل التجاري الذي يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الهندية وطموحات القيادة السياسية في البلدين.

وأشار إلى أن مجالات التعاون من الممكن أن تشمل البحث العلمي الزراعي واستنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور وخاصة في مجال الخضر كذلك الأمصال واللقاحات البيطرية والتدريب وبناء القدرات والثروة الحيوانية والسمكية وتحديث نظم الري وشتلات القصب.

ولفت إلى إمكانية فتح الأسواق الهندية أمام الرومان والزيتون والعنب والتمور المصرية، مؤكدا أن الصادرات الزراعية المصرية حالياً تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد حيث أصبح لدى مصر منظومة متطورة للحجر الزراعي وتطبيق الإجراءات العالمية للصحة النباتية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها من خلال التوسع في استصلاح الأراضي بإعادة استخدام المياه للتغلب على ندرتها حيث تعتبر مصر من أكفأ الدول في ذلك وقامت بإنشاء ثلاثة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية.

ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى الشركات الهندية الكبرى العاملة في مجال إنتاج التقاوى إلى الاستثمار في مصر، مؤكدا أننا دولة مستقرة والاستثمار فيها واعد ومربح وآمن.

من ناحيته أعرب السفير الهندي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين اللتين تمتلكان حضارة عريقة.\

وقال إن الهند تعتبر من الدول الأعلى عالمياً في إنتاجية القمح والخضروات والفاكهة والأسماك وتقوم بتصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات.

وأكد أهمية زيادة التعاون الزراعي واتفاقه على ما طرحه وزير الزراعة حول زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات حيث تملك مصر والهند كل الإمكانيات المؤهلة لتحقيق طموحات الشعبين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي، وكذا الإعداد للجنة الفنية الزراعية المشتركة وانعقادها في الهند خلال الفترة القادمة.