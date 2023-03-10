الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتعزيز القدرة على الابتكار.. «الوطنية للتدريب» تلتقي وفد المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

التقى وفد المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين وإجراء دراسات بحثية حول احتياجات وتوجهات الصناعة المصرية والعمل على رفع كفاءة القدرات البشرية في ضوء احتياجات سوق العمل المصري.

وتطرق كذلك إلى تعزيز القدرة على الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من خلال الفرص التعليمية والتدريبية للشباب وتشجيع الصناعات الناشئة وحاضنات الأعمال من خلال تعزيز دور القطاع الخاص ورواد الأعمال وخلق شبكة تواصل فعال مع الصناعة.

يذكر أن المعهد الكوري تأسس عام ١٩٧١ بكوريا الجنوبية، ولعب دور حجر الأساس في انطلاق ثورتها التكنولوجية والصناعية؛ معتمداً على الأبحاث التكنولوجية التطبيقية، وانطلقت كيانات اقتصادية كورية عملاقة من رحم معامل (KAIST) مثل شركات سامسونج وهيونداي وكيا وغيرها.

ابدأ الأكاديمية الوطنية للتدريب العلوم والتكنولوجيا الصناعة المصرية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب حاضنات الأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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