الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصن يروجان المخدرات على «فيسبوك» في القاهرة والقليوبية

فيسبوك
فيسبوك

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للمواد المخدرة، ومن خلال استخدام التعامل الفني أمكن تحديد القائمين عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وبحوزته" كمية من مخدري الحشيش والآيس – 40 بذرة لمخدر الماريجوانا – كمية من مادة MDMA – 2 طابع مخدر -  كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة – 3 قطع أسلحة بيضاء – جهاز "لاب توب" - رادع غاز "للدفاع عن النفس" – 8 ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى، وكذا ضبط عدد من المواد والأدوات المستخدمة لتصنيع مخدر الآيس".

 كما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أقراص المخدرة أسلحة بيضاء الأقراص المخدرة المتنوعة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الماريجوانا بقطاع مكافحة المخدرات ثان شبرا الخيمة ترويج المواد المخدرة دفاع عن النفس

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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