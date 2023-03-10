الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى تحت وطأة تراجع أسهم البنوك

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، إذ هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية على المستثمرين، مع هبوط أسهم البنوك 4.5 بالمئة بعدما أثار تحذير من بنك أمريكي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة، إذ هبطت أسهم بنوك إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز وكوميرتس بنك بين 4.9 بالمئة و6.7 بالمئة.

وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال ستة أسابيع بعدما أطلقت مجموعة إس.في.بي المالية، التي تقرض قطاع التقنيات الأمريكي، عملية بيع أسهم لتحسين ميزانيتها بسبب تناقص الودائع من الشركات الناشئة التي تكافح للحصول على تمويل.

وتتجه الأنظار إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد تقلبات أحدثتها زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية وهبوط في أسهم البنوك في وول ستريت مما قلص الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما سيزيد أسعار الفائدة بصورة كبيرة هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف في فبراير، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، زيادة بواقع 205 آلاف وظيفة بعد زيادة ضخمة في يناير كانون الثاني بواقع 517 ألف وظيفة.

ومن شأن أي زيادة أكبر من التوقعات أن تعزز الرهانات على الاستمرار في الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

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