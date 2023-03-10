الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ثلاثى الدورى المصرى فى قائمة أوغندا الأولية لمباراتى تنزانيا

منتخب أوغندا
منتخب أوغندا

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن القائمة الأولية لفريقه الذي يستعد لخوض مباراتين أمام تنزانيا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهدت القائمة، التي ضمت 30 لاعبًا، تواجد ثلاثة لاعبين يلعبون في الدوري المصري، وهم جافين كيزيتو، مدافع الاتحاد السكندري، وجوزيف أوتشايا، مدافع المقاولون العرب، إلى جانب ريتشارد باسانجوا، مهاجم وادي دجلة (المنافس في دوري الدرجة الثانية).

كما ضمت القائمة، عددا من النجوم أصحاب الخبرات، من بينهم فاروق ميا، صانع ألعاب ريزا سبور التركي، وإيمانويل أكوي، مهاجم أربيل العراقي، وخالد أوتشو، لاعب وسط يانج أفريكانز التنزاني، وجمال سالم حارس ريتشاردز باي الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب أوغندا، نظيره التنزاني، يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء الجولة الثالثة، قبل أن يحتضن الأخير، مواجهة الجولة الرابعة في الثامن والعشرين من نفس الشهر، في دارالسلام.

ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا، المركزين الثالث والرابع، برصيد نقطة واحدة، في المجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تضم أيضًا كلًا من الجزائر والنيجر.

وجاءت القائمة الأولية لمنتخب أوغندا على النحو التالي:

ميلوتين سريدوفيتش ميتشو اوغندا تنزانيا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 الدورى المصرى جوزيف أوتشايا جافين كيزيتو

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